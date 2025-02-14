Москва, 14 февраля, 2025, 14:05 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за минувшую неделю взяли в плен на линии боевого соприкосновения 24 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщили 14 февраля в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Александр Полегенько/ТАСС

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 24 украинских военнослужащих», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 7 февраля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что за неделю 19 украинских военных сдались в плен российской армии.

Украинский военный Олег Гончаров, который сдался в плен российским войскам, признался, что не испытывает желания возвращаться на Украину. Он пояснил, что причиной этого является тот факт, что киевский режим не заботится о своих гражданах. Пленный добавил, что возвращаться на родину не хочет большая часть попавших в плен бойцов ВСУ.