Таллин, 14 февраля, 2025, 14:53 — ИА Регнум. В Эстонии предоставили Военно-морскому флоту страны полномочия использовать силу против судов, которые «угрожают инфраструктуре в Балтийском море».

Global Look Press

«При наличии угрозы мы будем вынуждены вмешаться. Военно-морской флот Эстонии будет принимать меры против судов, которые представляют опасность инфраструктуре Балтийского моря», — заявил заместитель командующего ВМС страны Йохан-Элиас Сельямаа.

Однако он не уточнил, каким именно образом будут «вмешиваться» эстонские корабли. Ранее парламентская комиссия Эстонии одобрила изменения в законодательство, разрешающие военным использовать силу в морской исключительной экономической зоне страны в ответ на «угрозы».

В последние месяцы несколько раз случались инциденты, связанные с повреждением подводной инфраструктуры, включая кабели связи. СМИ и политики стран НАТО попытались обвинить в этих событиях Россию, однако доказательства так и не были представлены.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что обвинения в адрес России абсурдные.

Как сообщает ИА Регнум, 13 февраля страны НАТО договорились о создании новой морской миссии в Балтийском море под названием Navy Policing. Она будет аналогична миссии Air Policing, в рамках которой самолеты НАТО круглосуточно патрулируют воздушное пространство стран альянса.