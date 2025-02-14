Москва, 14 февраля, 2025, 14:00 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл рабочую встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым, сообщила 14 февраля пресс-служба Кремля.

Гавриил Григоров/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и губернатор Севастополя Михаил Развожаев

Губернатор доложил президенту о социально-экономической ситуации в регионе, в том числе об исполнении государственных программ по развитию города и национальных проектов.

«Отдельно были затронуты вопросы обеспечения севастопольцев дошкольными учреждениями и поликлиниками, а также подготовки школьных учителей», — сказано в сообщении.

Развожаев также сообщил о намерении вновь выдвинуть свою кандидатуру на выборах в сентябре. Путин пожелал губернатору удачи.

Как передавало ИА Регнум, в январе Путин поддержал предложение вице-премьера Марата Хуснуллина о продлении действия государственной программы развития Крыма и Севастополя до 2030 года. Хуснуллин отметил, что программа действует до 2027 года, и предложил продлить её, чтобы синхронизировать с нацпроектами, действие которых было продлено до 2030 года.

Туристическая инфраструктура Крыма и Севастополя качественно обновляется, заявил президент в ходе совещания по социально-экономическому развитию двух регионов в январе. Глава государства указал на важность сохранения и благоустройства культурных и исторических памятников и в качестве примера привёл историко-археологический музей-заповедник Херсонес Таврический и соборную мечеть в Симферополе.