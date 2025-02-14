Уфа, 14 февраля, 2025, 13:58 — ИА Регнум. Нефтехимический завод «Уфаоргсинтез» (входит в НК «Роснефть») награжден тремя дипломами победителя во Всероссийском конкурсе качества продукции. Эксперты отметили следующую продукцию предприятия: изопропилбензол, «башкирский полипропилен» бален и синтетический каучук этилен-пропиленовый тройной (СКЭПТ).

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Продукция «Уфаоргсинтеза» победила во Всероссийском конкурсе качества

При выборе финалистов экспертное жюри руководствовалось набором критериев. В частности, эксперты учитывали качество сырья, соответствие ГОСТ или техническим условиям, объем производства, состояние производственной инфраструктуры, опыт и компетентность персонала, эффективность системы менеджмента качества и др.

Изопропилбензол «Уфаоргсинтеза» не имеет аналогов в России, а его стандарты качества выше мировых. Степень чистоты продукта составляет 99,97%. Этот продукт нужен для того, чтобы получать фенол и ацетон, которые используются практически во всех отраслях тяжелой и легкой промышленностей.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Продукция «Уфаоргсинтеза» победила во Всероссийском конкурсе качества

Бален также широко применяется в автомобильной, электротехнической, легкой отраслях промышленности, приборостроении, медицине, а также в производстве упаковок всех видов, полимерных труб. Показатели прочности этого продукта позволяют использовать специальные марки полипропилена для изготовления напорных труб горячего водоснабжения.

«Уфаоргсинтез» — единственный в России производитель каучука СКЭПТ. Этот продукт нужен для производства различных видов кабеля, вело — и автошин, транспортных лент, герметиков, клея и присадок к маслам, кровельных материалов и многого другого.