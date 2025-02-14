Вашингтон, 14 февраля, 2025, 13:56 — ИА Регнум. Возвращение Украины к границам 2014 года маловероятно. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции в Варшаве.

Степан Петренко/ТАСС

«Реальность в виде возвращения к границам 2014 года в рамках урегулирования путем переговоров маловероятна. Реальность в виде американских войск на Украине маловероятна. Реальность в виде членства Украины в НАТО в рамках урегулирования путем переговоров маловероятна», — отметил он.

В то же время на вопрос, вернётся ли Украина к границам 2022 года, Хегсет ответил: «Всё возможно».

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля глава Пентагона также заявил, что Вашингтон считает нереалистичным возвращение в состав Украины регионов, покинувших её в 2014 году и позднее, а также вступление страны в НАТО по итогам переговоров о завершении конфликта. Хегсет отметил, что приоритет США — достижение мира на Украине. Министр обороны США также подчеркнул, что в военном конфликте на Украине наступил критический момент, и конфликт должен прекратиться.

Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что для начала переговоров Украина должна официально отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, объявить о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе, а ВСУ — покинуть территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.