Москва, 14 февраля, 2025, 13:35 — ИА Регнум. Совет директоров ЦБ России на первом в 2025 году заседании принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Об этом сообщается на сайте финансового регулятора.

«Совет директоров Банка России 14 февраля 2025 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. По оценке Банка России, достигнутая жёсткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 2026 году. Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции», — говорится в сообщении.

В публикации приводится прогноз ЦБ, согласно которому с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 7,0–8,0% в 2025 году, вернётся к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.

Также уточняется, что Банк России ожидает постепенного снижения инфляционного давления уже в ближайшие месяцы под влиянием охлаждения кредитования и высокой сберегательной активности.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. По прогнозу ЦБ, годовая инфляция с учётом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 4% в 2026 году. При этом показатель недельной инфляции составил 0,35%, с начала декабря — 0,97%, с начала года — 9,14%.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина вскоре заявила, что жёсткая денежная политика регулятора приведёт к тому, что инфляция будет снижаться в ближайшие кварталы.