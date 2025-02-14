Москва, 14 февраля, 2025, 13:33 — ИА Регнум. Удар ВСУ по Чернобыльской АЭС является провокацией, заявил 14 февраля МИД РФ.

В ведомстве отметили, что эта провокация была приурочена Киевом к открытию Мюнхенской конференции по безопасности.

МАГАТЭ 14 февраля заявило, что на территории Чернобыльской АЭС в районе Нового безопасного конфайнмента (НБК), который защищает остатки реактора 4-го энергоблока станции, произошёл взрыв. Пожар был оперативно потушен. Пострадавших не было. Признаков нарушения внутренней оболочки НБК нет, уровень радиации внутри и снаружи находится в норме, заявили в МАГАТЭ.

Представители киевского режима обвинили Россию в нанесении удара дроном по саркофагу разрушенного энергоблока.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия не наносит удары по инфраструктуре ядерной энергетики Украины, а любые утверждения о причастности Москвы к таким ударам являются провокацией и подтасовкой.

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