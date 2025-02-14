Москва, 14 февраля, 2025, 13:32 — ИА Регнум. Российские войска за неделю нанесли 14 групповых ударов по военным целям на Украине. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В ведомстве отметили, что для таких ударов в период с 8 по 14 февраля применялись высокоточное оружие и ударные беспилотники.

«Поражены объекты газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК, а также объекты военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в сообщении.

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