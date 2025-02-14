Москва, 14 февраля, 2025, 13:26 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны в период с 8 по 14 февраля сбили 725 беспилотников самолётного типа Вооружённых сил Украины, сообщило Минобороны РФ.

«За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба JDAM и 28 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 11 управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган», а также 725 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

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