Москва, 14 февраля, 2025, 13:26 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за неделю освободили шесть населённых пунктов в Донецкой Народной Республике, сообщила 14 февраля пресс-служба Минобороны.

В минувшие сутки были освобождены Дачное и Зелёное Поле.

«Подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Дачное Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Зеленое поле Донецкой Народной Республики», - проинформировала пресс-служба Минобороны.

Ранее в течение недели подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Орехово-Василевка, а подразделения группировки войск «Центр» - населенные пункты Дзержинск, Ясеновое и Водяное Второе.

Новость дополняется.