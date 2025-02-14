Москва, 14 февраля, 2025, 13:29 — ИА Регнум. Россия в результате обмена с Украиной вернула 45 тел погибших российских военных. Об этом сообщил журналистам 14 февраля представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

Его слова приводит РБК. Он добавил, что Киеву передали тела 757 бойцов ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, о предыдущем обмене телами погибших военнослужащих сообщалось 24 января. В Россию вернули 49 тел российских бойцов. Украинской стороне передали тела 757 военных ВСУ.