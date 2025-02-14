Лос-Анджелес, США, 14 февраля, 2025, 13:09 — ИА Регнум. Американский округ Лос-Анджелес, где ещё недавно бушевали лесные пожары, теперь страдает от проливных дождей, которые спровоцировали там наводнения и оползни. Об этом сообщает газета New York Post.

Global Look Press

«В некоторых частях округа Лос-Анджелес наблюдаются оползни и наводнения после сильного ливня — всего через месяц после того, как в регионе произошли смертоносные пожары», — указано в публикации.

По данным газеты, в некоторых частях Лос-Анджелеса уровень воды вырос до 1,2 м. Наибольший ущерб городу был зафиксирован в центре, а также в районах Малибу, Вестсайд, долине Сан-Фернандо и др.

«Жителям Лос-Анджелеса следует готовиться к дождям вплоть до пятницы, при этом сегодня вечером существует наибольший риск сильных ливней, наводнений, оползней и порывов ветра», — отметила мэр города Карен Басс в соцсети X.

Как передавало ИА Регнум, 7 января в округе Лос-Анджелес разгорелся крупный лесной пожар. На следующий день в районе объявили режим масштабного бедствия. Распространению огня способствовала высокая скорость ветра, в горах она достигала 112 км/ч.

Пламя уничтожило множество домов, в том числе известных голливудских актёров, включая Энтони Хопкинса и Адама Броди. В городе Малибу сгорел дом Хантера Байдена, сына бывшего президента США Джозефа Байдена, а также особняк актрисы Пэрис Хилтон.