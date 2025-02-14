Лондон, 14 февраля, 2025, 13:10 — ИА Регнум. Власти Великобритании объявили о расширении списка санкции в отношении России. Он увеличился на пять позиций, следует из документа министерства финансов Соединённого Королевства, опубликованного на сайте правительства Великобритании 14 февраля.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Павел Фрадков

Так, в санкционный перечень внесли директора Федеральной службы РФ по техническому и экспортному контролю Владимира Селина и заместителя министра обороны России Павла Фрадкова.

Также под рестрикции Лондона попал предприниматель Артём Чайка.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января Великобритания присоединилась к санкциям против российских нефтяных гигантов. Как заявили в британском МИД, Соединённое Королевство и США впервые напрямую ввели санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза». Отмечается, что основная цель такого шага — уменьшить возможности Москвы использовать прибыль компаний для наполнения бюджета России и финансирования специальной военной операции.

17 декабря Британия добавила две компании и 20 судов в список санкций, направленных против России. Ограничения связаны с доставкой российских энергоносителей в третьи страны. Под них попали дубайские компании 2Rivers PTE и 2Rivers DMCC, последняя прежде называлась Coral Energy, а также 20 нефтяных танкеров, зарегистрированных в разных государствах. По мнению властей Лондона, компании якобы участвуют в получении выгоды за счёт поддержки правительства России, а именно энергетического сектора страны.