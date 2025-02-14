Москва, 14 февраля, 2025, 13:05 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать, планируются ли контакты России и США по урегулированию конфликта на Украине на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдёт с 14 по 16 февраля.

Global Look Press

«По теме украинского регулирования у нас для вас нету новостей, пока нам нечего сообщить», — сказал официальный спикер Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент США Дональд Трамп предположил, что высокопоставленные представители России, США и Украины проведут встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдёт с 14 по 16 февраля. При этом американский лидер признал, что не знает, кто будет представлять государства на конференции.

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