Москва, 14 февраля, 2025, 13:07 — ИА Регнум. Утверждение о том, что Россия якобы нанесла удар по укрытию энергоблока Чернобыльской атомной станции (ЧАЭС), является провокацией. Об этом заявил 14 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты попросили его прокомментировать заявления Киева о том, что российский беспилотник якобы попал по разрушенному энергоблоку станции и нанёс повреждения защитному саркофагу. Песков подчеркнул, что любые подобные утверждения не соответствуют действительности.

«Скорее всего, речь идёт об очередной провокации, подтасовке. Это именно то, чем любит и иногда не гнушается заниматься киевский режим», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что не может быть и речи о том, чтобы объекты атомной инфраструктуры подвергались атакам.

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