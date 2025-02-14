Москва, 14 февраля, 2025, 13:03 — ИА Регнум. В недрах киевского режима наверняка будут люди, которые попытаются сорвать переговоры по мирному урегулированию конфликта, заявил 14 февраля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Так он ответил на просьбу прокомментировать удары ВСУ по Запорожской ТЭС в Энергодаре.

«Я не знаю, является ли это общими звеньями в какой-то цепи, но то, что украинский режим продолжает наносить удары по объектам мирной инфраструктуры, это так, это действительно продолжается. А то, что наверняка в недрах киевского режима будут те, кто продолжат выступать против каких-то попыток стартовать с переговорным процессом, это очевидно. И очевидно, что эти люди будут делать всё, чтобы этот процесс попытаться сорвать», — сказал Песков.

Как передавало ИА Регнум, министерство энергетики Запорожской области ранее 14 февраля сообщило, что в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ на Запорожской ТЭС было серьёзно повреждено энергетическое оборудование. Без электричества остались более 50 тыс. человек.

12 февраля состоялся первый после переизбрания Дональда Трампа телефонный разговор президентов России и США. Он длился около полутора часов. Президенты договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе. Владимир Путин пригласил Трампа в Москву.

Песков рассказал, что Путин и Трамп обсудили в том числе украинский конфликт и согласились, что его можно разрешить мирными переговорами. Президент России подчеркнул необходимость устранения первопричин этого конфликта.

Трамп после разговора с Путиным позвонил главе киевского режима Владимиру Зеленскому, а позднее отметил, что Украина едва ли вернётся к границам 1991 года. Также президент США заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО должен быть снят с рассмотрения. Кроме того, он отметил, что угрозы в ведении прямого диалога с Россией об урегулировании украинского конфликта без участия Зеленского нет.

Путин ранее подчёркивал, что из-за своей нелегитимности Зеленский не может подписывать никаких договорённостей. В частности, он не может отменить свой же указ о запрете на переговоры с Россией, отмечал глава государства. Тем не менее при желании из ситуации можно найти выход, указывал Путин.

Украина так или иначе будет участвовать в переговорах, но одновременно РФ и США будут вести и двусторонний диалог по разрешению конфликта, сообщил Песков. Зеленский заявил, что Украина не примет результаты переговоров между Москвой и Вашингтоном, если в них не будет принимать участие Киев, также он высказался в поддержку участия в переговорах представителей европейских стран.

Путин ранее отмечал, что Москва готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Президент заявлял, что для начала переговоров Украина должна официально отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, объявить о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе, а ВСУ — покинуть территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.