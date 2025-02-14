Москва, 14 февраля, 2025, 13:00 — ИА Регнум. Кремль рассчитывает в ходе дальнейших контактов с американской стороной получить дополнительные разъяснения касательно слов вице-президента США Джей Ди Вэнса о давлении на Россию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Global Look Press

Ранее Вэнс в интервью американскому изданию The Wall Street Journal (WSJ) заявил, что Вашингтон не исключает вариант с отправкой контингента на Украину, если Россия не будет «добросовестно» вести переговоры.

«Что касается интервью в американской прессе, то это новые элементы позиции Вашингтона. Ранее таких формулировок мы не слышали, они не озвучивались. Безусловно, как раз в ходе тех самых контактов, о которых мы говорили, конечно же, мы рассчитываем на то, что мы получим какие-то дополнительные разъяснения», — отметил официальный представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, в этом интервью Вэнс также предупредил, что сделка, направленная на прекращение конфликта на Украине, может «шокировать многих». Он также пригрозил России санкциями и заявил, что Украина должна обладать «суверенной независимостью».

В Кремле не раз заявляли, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по ситуации на Украине, поэтому если уж стоит давить, то на тех, кто на диалог не согласен. Президент России Владимир Путин подчёркивал, что Россия никогда не была против мирного урегулирования конфликта, но при соблюдении гарантий её безопасности.