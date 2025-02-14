Ульяновск, 14 февраля, 2025, 13:28 — ИА Регнум. Экс-заместителю губернатора Ульяновской области Игорю Эделю назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Решение вынес 14 февраля Ленинский районный суд Ульяновска признал виновным Эделя в получении взятки в крупном и особо крупном размере и приговорил к 12 годам лишения свободы, а также штрафу в 500 млн рублей. Кроме того, Эдель лишен права занимать государственные должности на протяжении восьми лет. Он был признан виновным по трем эпизодам по статье 290 Уголовного кодекса РФ («Получение взятки»).

Согласно материалам следствия, с июля 2021 года по август 2023 года Эдель через посредников требовал три взятки: 500 тыс. рублей, свыше 692 млн рублей и более 3,2 млн рублей. В обмен на деньги он обещал покровительство предпринимателям и строительным компаниям. Экс-чиновник получил эти суммы через посредников, включая 500 тыс. рублей, около 117 млн рублей и 117 тыс. рублей.

Гособвинитель требовал для Эделя наказания в виде 15 лет лишения свободы с штрафом в 500 млн рублей и запретом занимать руководящие должности на 18 лет.

Задержание Игоря Эделя стало возможным после того, как 8 августа 2023 года он был пойман при получении взятки от московской строительной компании.

Как сообщало ИА Регнум, в рамках того же дела в Димитровграде был задержан мэр города Андрей Большаков. Его задержали утром 8 августа 2023 года, когда он прибыл к мэрии. При попытке задержания Большаков закрылся в автомобиле и оказал сопротивление. Для устранения угрозы правоохранителям пришлось применить оружие. По предварительным данным, в машине мэра было обнаружено более 1 млн рублей.