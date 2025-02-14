Москва, 14 февраля, 2025, 13:14 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы писали про змею в пылесосе, торт с зубной начинкой и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

Центральный федеральный округ

С каждым годом в Москве случается все больше историй со змеями. На этот раз москвичка убиралась в квартире и всосала змею в пылесос: рептилия откуда-то приползла в её ванную. Женщина не рискнула вытаскивать её из пылесоса и вызвала спасателей. Змея выжила, пишет «Москва сейчас».

Сайты объявлений переполнены странными предложениями по случаю Дня святого Валентина. Продают камни, деревяшки и вообще что угодно в виде сердечек. В Подмосковье выставили на продажу чипсину-валентинку. Продают за 1000 рублей. Вкус чипсового сердца — «сметана и зелень», передают «Новости Замкадья».

Старая угроза «я тебя по ip найду» воплотилась в Рязани. Два любители онлайн-покера — один из Казани, другой из Белгорода — приехали в Рязань, чтобы ограбить криптоблогера, чьи обзоры они видели в соцсетях. Подельники изучили блог, вычислили адрес и напали на блогера в подъезде дома. Угрожая ножом и электрошокером, они заставили сказать пароли и перевели себе криптовалюту. «Рязанская сплетница» узнала, что ущерб составил 14 миллионов рублей. Самое замечательное: грабители впопыхах потеряли рюкзак с вещами. Найти и задержать их оказалось несложно. Всё похищенное возвращено владельцу.

Не менее примечательной криминальной историей отметилась Калуга. Мужчина заметил в квартире сожительницы спрятанные украшения и сдал в ломбард. Спустя некоторое время пара рассталась, женщина обнаружила пропажу. Теперь на любовника заведено уголовное дело по статье «Кража», сообщает «Калужский мечтатель».

Тем временем «Белгородчина» рассказала более пасторальную новость. Из-за теплых зим лебеди перестали покидать Белгородчину. Жировые запасы позволяют им переждать холода. Может быть, скоро в Белгород начнут и вовсе прилетать другие птицы — перезимовать.

Северо-Западный федеральный округ

Жительница Санкт-Петербурга перебирала купюры и заметила пятитысячную с красивым номером: 5 553 555. Решила продать за 5,5 млн. По ее мнению, у купюры счастливый номер и кроме того она в отличном состоянии, потому что «хрустит». Покупатель пока не нашёлся. «Страновед» справедливо полагает, что если женщине удастся продать пять тысяч за пять миллионов, купюра и вправду счастливая.

В Петербурге задумались над тем, как называется профессия человека, который готовит щаурму, то есть по-петербургски шаверму. Шавермист? Шавермщик? Шавермодел? Шавермье? «Ночной губернатор» напоминает, что есть и другие неочевидные по своему названию профессии. Как звать специалистов по приготовлению гамбургеров, блинов, пышек? Может, стоит определиться с их названиями, учитывая популярность фастфуда?

Не самую обычную вещь заказал детский садик Череповца. Здесь построили скалодром для детей! На него потратили более полутора миллионов рублей гранта. «35media» радуется, что скалодром поможет детям развивать физические навыки и двигательные умения, в том числе мелкую моторику, а также мышление, внимание, координацию.

Плюс еще одна фобия: в Петрозаводске женщина принимала душ, как вдруг произошел резкий скачок температуры воды, и полился буквально кипяток. «КарелInform» рассказывает, что у пострадавшей сильные ожоги.

Приволжский федеральный округ

В Сызрани на заводе пятнадцать лет работал инженером человек без образования. Он купил диплом и принес в кадровый отдел, попросив перевести его с должности сварщика на вакансию инженера-конструктора. «Сызрань» пишет, что уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Интересно, как мужчине удавалось ничем себя не выдать? Может быть, он прирожденный инженер?

В Пензе молодой человек решился вылечиться от игромании, отправился в реабилитационный центр, а там наступил неожиданный поворот. «Сурский край» передает, что мужчина вычистил сейф и пошел играть в азартные игры. Спустил 250 тысяч рублей.

В Башкирии парню не давала покоя слава катавшегося на печи Емели, и он прокатился в ванне по городу. «Башкирский домовой» сообщает, что ванна была установлена на прицепе машины, наполнена водой и пеной, а там сидел молодой человек. Автоинспекторы шутку не оценили. Купальщика и водителя автомобиля вычислили и задержали, теперь их ждут санкции.

Южный федеральный округ

«Волгоград» узнал диковатую историю. Нетрезвый гражданин несколько дней прожил с трупом родственника, которого обогревал обогревателем. Обстоятельства смерти неизвестны. На месте работает полиция. Думается, психиатру здесь тоже найдется работа.

Северо-Кавказский федеральный округ

На Ставрополье задержали необычную закладчицу: это пенсионерка, ей 61 год. Замечательно, что ранее она была неоднократно судима за наркопреступления. И кроме того при задержании рассказала, что и сама употребляет наркотики. «Раз в месяц для настроения», — цитирует её слова «Ставропольская телега».

Уральский федеральный округ

Неприятный сюрприз ждал жителей Сургута, которые решили побаловаться тортом. Купили, сели кушать и нашли внутри человеческие зубы, аж три штуки. «Деньги за заказ сразу вернули, но покупатели остались под впечатлением», — комментируют «Ханты, деньги, нефтевышки». С такими начинками тортов еще, кажется, не встречалось.

Сибирский федеральный округ

«Деловой Бийск» делится необычной новостью: скончался самый пожилой заключенный России. Оказывается, это был житель Бийска. Ему было 84 года. Умер он, понятно, в колонии и, кажется, не своей смертью. Отбывал он восьмилетний срок за убийство знакомого.

Дальневосточный федеральный округ

Если вы задумывались, где больше всего курят, то вот ответ: на Дальнем Востоке. Эксперты пересчитали число проданных сигарет на численность населения, и получилось, что самые курящие регионы — Колыма, Камчатка и Забайкалье. Причем не первый год. «Печальную статистику пока не удается переломить», — грустит «Смотровая вышка».

Капризных рыбаков-«мамонтят», уплывших на льдине на Сахалине, пришлось спасать на лодках. Они отказались эвакуироваться на вертолете и бросить свое оборудование, технику и пойманную рыбу. «Точка отчета» пишет, что для спасения прислали лодки. Но оборудование все равно погибло: два снегохода утонули, три потерялись где-то на льдинах.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 21 февраля.