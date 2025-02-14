Москва, 14 февраля, 2025, 12:55 — ИА Регнум. Возвращение на родину сограждан, необоснованно осужденных за рубежом, — радость для президента России Владимира Путина и всей страны. Об этом 14 февраля заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя освобождение Александра Винника.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Для нас для всех и, конечно же, для президента России всегда радость, когда гражданин России, который отбывал ничем не обоснованное наказание в Соединенных Штатах, возвращается оттуда на свою Родину», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что пока не располагает информацией о том, намерен ли Путин поговорить по телефону с Винником.

Как сообщало ИА Регнум, поздно вечером 13 февраля во Внукове приземлился самолет, доставивший из США российского предпринимателя и IT-специалиста Винника. Надпись на борту свидетельствовала о принадлежности борта к американскому правительству. Россиянина встречали несколько человек.

После прибытия на родину Винник поблагодарил за своё освобождение президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также всех причастных. Он сообщил, что уже находится дома с семьёй. По словам россиянина, его доставили на родину американским спецбортом через Польшу.

Освобождение Винника состоялось после передачи Вашингтону гражданина США Марка Фогеля, осужденного в России на 14 лет по статье о контрабанде наркотиков. Винника американские власти обвиняли в отмывании денег через основанную им криптовалютную биржу BTC-e.

За восемь лет заточения у Винника появились серьезные проблемы со здоровьем, однако американские тюремные врачи не оказывали ему необходимой помощи. В тюрьме россиянина плохо кормили, а часть срока он провел в одиночной камере, не имея возможности общаться с другими заключенными, рассказала ИА Регнум мать предпринимателя Вера Петровна.