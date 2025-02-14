Москва, 14 февраля, 2025, 12:55 — ИА Регнум. «Группа семи» (G7) утратила релевантность, поскольку объединяет страны, не являющиеся лидерами по экономическому росту, заявил 14 февраля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Global Look Press

Так он ответил на просьбу прокомментировать высказывания президента США Дональда Трампа о возможности восстановления G8 с участием России. Россия в гораздо большей степени заинтересована в конструктивной работе в формате «группы двадцати» (G20), сказал Песков.

«[G7] объединяет страны, которые не являются сейчас лидерами по росту, по разным параметрам экономического и социального роста — эти центры роста переместились в другие регионы земного шара. С этой точки зрения мы считаем, что мы гораздо более заинтересованы в продолжении нашей конструктивной работы в рамках «двадцатки». Именно такой форум, как «двадцатка», наверное, больше отражает экономические локомотивы земного шара», — заявил пресс-секретарь президента.

Как передавало ИА Регнум, Трамп ранее назвал исключение России из G8 ошибкой и заявил о желании вернуть РФ к работе объединения.

В состав G7 входят Германия, Франция, Италия, Великобритания, Япония, Канада и США. Присоединившаяся к формату в 1998 году Россия была исключена из объединения в 2014 году, после возвращения в состав РФ Крыма и Севастополя.

В июне 2020 года, в период своего первого президентского срока, Трамп также выступал с предложением вернуть Россию в G7.