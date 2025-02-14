Москва, 14 февраля, 2025, 11:53 — ИА Регнум. Желание канцлера ФРГ Олафа Шольца ввести в Германии чрезвычайное положение на фоне последних заявлений США по Украине связано с предстоящими выборами в бундестаг. Такое мнение 14 февраля высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Германия решила начать тихий протест против новой администрации США? Во всяком случае, так можно истолковать призыв Шольца к бундестагу объявить режим ЧС в связи с ситуацией на территории б. Украины», ― написал политик в соцсети «ВКонтакте».

Медведев считает, что подобное алармистское заявление немецкого канцлера кроме выборов в бундестаг, где у Социал-демократической партии Германии (СДПГ), по его словам, нет шансов против Христианско-демократического союза Германии (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца, также обусловлено «желанием выбить деньги под флагом обиды» на резкий разворот курса президента США Дональда Трампа в Европе.

«Распадающаяся Украина тут вполне вторична», ― уверен зампред Совбеза.

Ранее 14 февраля Шольц призвал парламент страны ввести в Германии чрезвычайное положение на фоне последних заявлений США по Украине. По словам канцлера, переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не были неожиданностью, но подобное событие требует «четкого, быстрого и решительного позиционирования» Европы.

Канцлер также добавил, что администрация США своими действиями по урегулированию конфликта на Украине ставит под угрозу безопасность не только Германии, но и всего мира. При этом Шольц заверил, что случиться этому не позволит.

Как передавало ИА Регнум, Путин и Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Беседа длилась около полутора часов. Также главы государств договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе.

Два чиновника Евросоюза в беседе с Bloomberg сообщили, что европейских чиновников ошеломил разговор лидеров двух государств, тем более, что США не предупредили своих союзников в Европе о нём. Один из собеседников журналистов заявил, что глава Белого дома поступил предательски.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что удивлён тем, как мировое сообщество отреагировало на телефонный разговор Путина и Трампа. По его словам, его поразили сообщения об этом событии как чём-то из ряда вон выходящем. При этом глава МИД указал, что этот телефонный разговор был беседой двух воспитанных, вежливых людей.