Сочи, Краснодарский край, 14 февраля, 2025, 14:05 — ИА Регнум. В Сочи 13 февраля состоялся гала-концерт, посвящённый открытию XVIII Зимнего международного фестиваля искусств под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета.

Пресс-служба международного фестиваля искусств Юрий Башмет

Концерт прошёл в Зимнем театре Сочи. Мероприятие объединило музыкантов мирового уровня и продемонстрировало разнообразие музыкальных эпох и стилей. Участниками концерта стали выдающиеся музыканты: баянист Олжас Нурланов, скрипач Вадим Репин, сопрано Альбина Шагимуратова и пианист Дмитрий Маслеев. Также на сцене выступили Камерный хор Московской консерватории и два оркестровых коллектива, созданных Юрием Башметом: «Солисты Москвы» и Всероссийский юношеский симфонический оркестр.

Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Он включает в себя обширную программу мероприятий с участием ведущих российских и зарубежных артистов. Особое внимание уделяется культурному сотрудничеству со странами БРИКС. В рамках мероприятия также пройдут профессиональные конкурсы и образовательные проекты.

Зимний международный фестиваль искусств в Сочи является одним из самых значимых культурных мероприятий в России. Практически за 20 лет своего существования он стал главной культурной площадкой, объединяющей музыкантов, артистов и туристов со всего мира.

Как передавало ИА Регнум, в июле в Крыму прошёл фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида. АРТ», который собрал тысячи молодых творцов со всей страны. Его цель — продемонстрировать многогранное и колоритное культурное разнообразие народов России. В рамках фестиваля были реализованы сотни мероприятий: встречи, шоу, лекции, мастер-классы, выступления звёзд эстрады, культурных и общественных деятелей, кинопоказы и театрализованные представления.