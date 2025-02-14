Москва, 14 февраля, 2025, 12:50 — ИА Регнум. Следователи начали проверку по факту массового отравления в одном из хостелов на юго-западе Москвы. Об этом сообщили 14 февраля в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по российской столице.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Накануне стало известно, что около 50 человек отравились готовой едой в московском хостеле «Гостиница РБК сервис». 14 февраля департамент здравоохранения Москвы проинформировал, что 20 постояльцев московского хостела попали в инфекционную больницу с симптомами отравления. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

«Организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — отметило региональное подразделение ведомства в своём Telegram-канале.

Следователи совместно с сотрудниками Роспотребнадзора приступили к осмотру хостела и места, где работали пострадавшие. Кроме того, они начали изучать документацию заведения.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Роспотребнадзоре заявили, что отравившиеся в хостеле лица являются иностранными гражданами, которые занимались в Москве строительными работами. Ведомство начало эпидемиологическое расследование.