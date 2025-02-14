Нью-Дели, 14 февраля, 2025, 12:47 — ИА Регнум. Товарооборот между Индией и США к 2030 году должен быть увеличен до 500 млрд долларов. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на совместной пресс-конференции с американским президентом Дональдом Трампом.

Global Look Press

«Мы поставили себе цель удвоить объёмы нашей двусторонней торговли, чтобы достичь показателей в $500 млрд к 2030 году», — отметил он.

Моди также выразил надежду, что индийско-американское сотрудничество со временем преобразится в «мегапартнёрство». По его словам, приоритет в двусторонней торговле будет отдаваться углеводородам, а также подчеркнул важность инвестиций в энергетический сектор, в частности, в атомную энергетику Индии.

Как передавало ИА Регнум, переговоры между Трампом и Моди прошли 13 февраля в Белом доме. На встрече двух политиков также была затронута тема Украины. Трамп заявил, что желание западных стран включить Украину в состав НАТО стало одной из причин, побудивших Россию начать специальную военную операцию.

11 февраля президент Франции Эммануэль Макрон демонстративно проигнорировал Моди, пытавшегося пожать ему руку на конференции по искусственному интеллекту в Париже. Премьер-министр Индии, в свою очередь, быстро понял, что ему не собираются пожимать руку, поэтому сразу изменил её положение.