Чернобыль, Украина, 14 февраля, 2025, 12:30 — ИА Регнум. На территории Чернобыльской АЭС произошел взрыв. Об этом 14 февраля сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети X.

РИА Новости

Эксперты агентства, говорится в сообщении, услышали взрыв ночью около 01:50 по местному времени. Он прогремел в районе Нового безопасного конфайнмента (НБК), который защищает остатки реактора 4-го энергоблока атомной станции.

«Им сообщили, что беспилотник врезался в крышу НБК», — отметили в МАГАТЭ.

Из-за инцидента вспыхнул пожар, который оперативно потушили сотрудники пожарной охраны. Пострадавших не было.

В МАГАТЭ отметили, что никаких признаков нарушения внутренней оболочки НБК нет. Уровень радиации внутри и снаружи в норме.

Как передавало ИА Регнум, 13 февраля Минобороны РФ показало кадры объективного контроля, подтверждающие, что ВСУ применили ударные дроны и артиллерию для атаки на автоколонну с экспертами МАГАТЭ при плановой ротации на Запорожской АЭС. В ведомстве констатировали, что в общей сложности украинские силы произвели 12 воздействий по колонне машин рабочей группы, обеспечивающей встречу и безопасность экспертов.

ВСУ регулярно пытаются атаковать Запорожскую АЭС. 5 февраля украинская армия запустила восемь дронов для ударов по станции. Российские силы ПВО сбили все вражеские беспилотники. Один из них упал на кровлю учебно-тренировочного центра ЗАЭС. Никто не пострадал, о разрушениях не сообщалось.