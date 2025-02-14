Будапешт, 14 февраля, 2025, 12:43 — ИА Регнум. Россия после урегулирования украинского конфликта полностью восстановится в системе мировой экономики. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

Global Look Press

Кроме того, по его словам, РФ ввернётся и в структуру европейской безопасности. Венгерский лидер выразил уверенность в том, что договорённости о прекращении боевых действий на Украине в итоге будут достигнуты.

«Думаю, что когда президент США (Дональд Трамп) добьётся соглашения за столом мирных переговоров, Россия вновь будет интегрирована в мировую экономику и европейскую систему безопасности», — сказал Орбан.

Как сообщало ИА Регнум, в январе премьер-министр Венгрии отметил, что Будапешт заинтересован в отмене санкций ЕС против России, поскольку из-за этих ограничений его страна потеряла в течение трёх лет примерно 19 млрд евро.

12 февраля состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и Трампа. Они беседовали около полутора часов. По итогам разговора главы государств договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине и организации личной встречи.

Они также согласились с тем, что пришло время работать вместе. Путин пригласил Трампа в Москву. После разговора глава Белого дома объявил о намерении провести встречу с президентом РФ в Саудовской Аравии.

После этой беседы Трамп заявил, что российский лидер согласился с необходимостью остановить конфликт на Украине, но рассчитывает на постоянное решение. Президент США также предположил, что в какой-то момент удастся заключить перемирие.