Москва, 14 февраля, 2025, 12:23 — ИА Регнум. Управление Роспотребнадзора по Москве начало эпидемиологическое расследование массового отравления иностранцев в хостеле на проезде Электролитный, сообщила 14 февраля пресс-служба ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Специалистами управления незамедлительно начато эпидемиологическое расследование, в ходе которого установлено, что заболевшие являются строительными рабочими», — сказано в сообщении.

На месте случившегося продолжают работать медицинские службы. На данный момент специалисты проводят мероприятия по недопущению распространения массовых инфекционных заболеваний.

Накануне стало известно, что около 50 человек отравились готовой едой в хостеле «Гостиница РБК сервис» в Москве. Все пострадавшие являются строительными рабочими жилого комплекса «Обручева 30». Все они употребляли готовую еду от одного поставщика. Питание поставляла компания ООО «Енидем».

Позже в Telegram-канале столичного депздрава сообщили о госпитализации 20 человек в инфекционную больницу. Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Как передавало 2 февраля ИА Регнум, массовое отравление детей произошло в отеле на юго-востоке Москвы. По меньшей мере девяти пострадавшим, проживавшим в отеле «Поречье», потребовалась помощь врачей. Было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).