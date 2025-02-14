Москва, 14 февраля, 2025, 12:20 — ИА Регнум. В Москве 20 постояльцев хостела «Гостиница РБК Сервис», обратившихся за медицинской помощью, госпитализировали в инфекционную больницу, сообщил 14 февраля столичный департамент здравоохранения.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Состояние госпитализированных оценивается как средней степени тяжести.

«Все пациенты получают необходимое лечение в полном объёме. По данному случаю управление Роспотребнадзора по городу Москве совместно с департаментом здравоохранения Москвы проводят эпидемиологическое расследование. Медицинские службы продолжают работать на месте», — сказано в сообщении.

В Роспотребнадзоре в свою очередь сообщили, что отравившиеся — иностранные граждане, которые занимались в Москве строительными работами и проживали в хостеле в Электролитном проезде.

Как передавало ИА Регнум, ранее в феврале сообщалось, что в Москве пять женщин были экстренно госпитализированы в инфекционную больницу после процедуры по экстракорпоральному оплодотворению. У всех пострадавших были зафиксированы лихорадка и сепсис.

Также в феврале в отеле «Поречье» на юго-востоке Москвы произошло массовое пищевое отравление детей. Были госпитализированы шестеро несовершеннолетних, прибывших на соревнования из Ростова-на-Дону. Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование.