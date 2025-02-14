Турция, 14 февраля, 2025, 12:30 — ИА Регнум. Самолет, следовавший 14 февраля рейсом Анталья — Астана, был вынужден прервать полет и совершить посадку в турецком городе Эрзурум из-за драки между пассажирами.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По данным турецкого издания Sözcü, конфликт вспыхнул в первые минуты после взлета между украинской парой и женщинами из Казахстана. Ссора быстро переросла в физическое противостояние, и бортпроводники не смогли успокоить дебоширов. В связи с угрозой безопасности экипаж принял решение экстренно посадить самолет.

После приземления в Эрзуруме на борт прибыли сотрудники полиции, задержавшие четверых участников конфликта — украинскую пару и двух женщин из Казахстана. Обе стороны подали друг на друга жалобы. Пока ведется расследование, все задержанные остаются в Турции.

Из-за инцидента самолет провел в аэропорту около часа, после чего, пройдя дозаправку, продолжил полет в Астану.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа на рейсе Москва — Астана пассажир авиакомпании «Аэрофлот» устроил дебош в состоянии алкогольного опьянения. Его удалось усмирить только с применением «мер сдерживания». По прилете нарушителя передали полиции, а авиакомпания исключила его из бонусной программы и рассматривает возможность внесения в «черный список».