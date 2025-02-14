Москва, 14 февраля, 2025, 12:14 — ИА Регнум. Мероприятия, посвященные истории дворянства и исследованию чайной культуры, пройдут на площадках фестиваля «Усадьбы Москвы» с 14 по 16 февраля. Они организованы в рамках проекта «Зима в Москве». Гости мероприятий смогут почувствовать атмосферу прошлых эпох, узнать о событиях и традициях старой Москвы.

Кирилл Зыков/РИА Новости

Так, 14 февраля в саду имени Н. Э. Баумана и парке «Останкино» москвичи и гости столицы смогут примерить костюмы в стиле конца XIX — начала XX века. В этом им помогут горничная и дворецкий, которые также подскажут, где сделать самые эффектные фотографии.

Интерактивный спектакль состоится 15 и 16 февраля в усадьбе «Воронцово». Участники перенесутся в атмосферу дворянской усадьбы XIX века. В центре сюжета — семья, готовящаяся к помолвке дочери до Великого поста и пышной свадьбе на Красную горку. В ожидании жениха, опаздывающего из-за снежной бури, домочадцы коротают время за самоваром, вовлекая зрителей в события вечера.

Кроме того, в усадьбе «Воронцово» в эти выходные можно будет принять участие в зимних забавах. В том числе гости смогут поиграть в лапту, горелки и чижу. Свою меткость можно будет проверить в историческом тире.

Бал-спектакль «Театр в шкатулке» проходит до 28 февраля в саду имени Н. Э. Баумана и парке «Останкино». Кроме того, здесь можно сделать атмосферные фото на память, принять участие в мастер-классах по историческим танцам и увидеть выступление фокусника-иллюзиониста. А дети могут поучаствовать в путешествии-квесте.

Также каждые выходные в саду имени Н. Э. Баумана проходит бал-маскарад. А 16 феврале в усадьбе «Воронцово» заработает чайная самоварная станция.

Проект «Зима в Москве» — главное событие сезона, которое до 28 февраля объединяет разнообразные мероприятия столицы. Горожан и туристов приглашают вспомнить традиции и историю, согреться чаем с горячими плюшками, покататься на коньках, лыжах и тюбингах, посмотреть ледовые представления, сделать подарки людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, проявить заботу о тех, кому она необходима.