Москва, 14 февраля, 2025, 13:04 — ИА Регнум. В Москве в рамках Всероссийского муниципального форума обсудили тему взаимодействия муниципальной власти с контрольно-надзорными органами, сообщила ИА Регнум пресс-служба форума.

Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ)

Участие в мероприятии на дискуссионной площадке Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) в Центре международной торговли приняли более 500 участников со всей страны, в том числе руководители муниципалитетов, представители федеральных министерств и ведомств, депутаты Госдумы, сенаторы, представители контрольно-надзорных органов и эксперты.

К участникам форума обратились заместитель начальника управления президента по внутренней политике Евгений Грачёв, заместитель полпреда президента в Центральном федеральном округе Алексей Анисимов, губернатор ХМАО, сопредседатель ВАРМСУ Руслан Кухарук, а также сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при президенте по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.

Участники форума вырабатывали предложения для повышения эффективности работы всех уровней власти — в частности, через совершенствование правовых механизмов, направленных на проведение профилактических мероприятий в рамках контроля. Обсуждалась тема периодичности плановых контрольно-надзорных мероприятий в зависимости от категории риска, а также информационного и методического сопровождения органов местного самоуправления.

«Наша совместная задача — муниципальных, региональных, федеральных органов власти — выстроить взаимодействие так, чтобы мнение органов местного самоуправления было слышно на всех уровнях. Я надеюсь, что в рамках сегодняшней непростой темы мы выработаем те решения, которые позволят муниципальным органам власти реализовывать свои полномочия более качественно», — отметил Грачев.

Глава комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, сопредседатель ВАРМСУ Андрей Шевченко заявил, что дискуссионная площадка с участием представителей власти и контрольно-надзорных органов даёт возможность определить, насколько принятые законы отвечают современным реалиям.

«Отдельным блоком рассмотрели взаимодействие с прокуратурой. Мы услышали много вопросов от участников. В ряд законов внесены изменения, связанные с контрольно-надзорной деятельностью и местным самоуправлением, но не во всех регионах они начинают работать. Главный итог дня — муниципальное сообщество и федеральные органы власти услышали друг друга. Состоялся продуктивный диалог, нацеленный на совершенствование законодательной базы и механизмов взаимодействия», — сказал Шевченко.

Представители федеральных проектных команд отметили, что проведение региональных дней Всероссийского муниципального форума позволяет повысить эффективность местного самоуправления через обратную связь с федеральным уровнем власти.

«Функции надзора и координации, а не только привлечения к разным видам ответственности, сегодня очень важны. На том этапе, когда правонарушение ещё не состоялось, важно посмотреть, скоординировать, посоветовать и организовать», — заявил глава Красноярска Владислав Логинов.

Выработанные предложения в сфере контроля и надзора войдут в итоговую резолюцию и будут представлены в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России», который пройдёт в Москве в апреле. Организатором форума выступает ВАРМСУ при поддержке администрации президента.

Как сообщало ИА Регнум, I Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — сила России» прошёл в Москве на площадке Международного форума-выставки «Россия» в январе 2024 года. В нём приняли участие более 7,5 тыс. глав муниципальных образований, эксперты и представители общественных организаций.

Президент Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований назвал укрепление кадрового потенциала муниципалитетов важным направлением и призвал активнее привлекать к работе в муниципалитетах вернувшихся с фронта участников СВО.