Москва, 14 февраля, 2025, 12:00 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину доверяют 78,3% граждан страны. Об этом свидетельствуют данные соцопроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные 14 февраля на сайте организации.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«На вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,3% участников опроса (плюс 0,1 п. п.)», ― говорится в материалах центра.

При этом уровень одобрения деятельности президента составляет 75,5% (минус 0,5 п. п. за неделю).

Деятельность правительства РФ одобряют 48,6% опрошенных (минус 2 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина ― 50,8% респондентов (минус 1,2 п. п.). О доверии премьер-министру заявили 59,9% опрошенных (минус 0,9 п. п.).

Опрос проводился методом телефонного интервью в период с 3 по 9 февраля. Участие в нем приняли среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер погрешности не превышает 1%. Респондентам предлагалось ответить на вопросы: «Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность президента/председателя правительства?», «Вы доверяете или не доверяете президенту/председателю правительства?»

Как сообщало ИА Регнум, согласно результаты опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), опубликованным 24 января, уровень доверия россиян главе государству составляет 79%. Вариант «скорее не доверяю» выбрали 11% опрошенных, не смогли ответить 10% респондентов. На вопрос об оценке работы президента положительно ответили 81% участников исследования, о негативном отношении заявили 9%, затруднились с ответом 10%.

Опрос проводили с 17 по 19 января, в нём участвовали 1500 человек старше 18 лет из 104 городских и сельских населённых пунктов в 53 субъектах России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 января сообщил, что президент России пользуется огромной поддержкой населения, об этом говорят результаты соцопросов. Он подчеркнул, что есть незначительная волатильность в цифрах, но в целом в них ничего не меняется. Представитель Кремля отметил, что на уровень доверия российскому лидеру влияют успехи на линии боевого соприкосновения. По его словам, вся страна ждёт успехов на фронте, это является важным фактором воодушевления граждан.