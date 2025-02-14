Москва, 14 февраля, 2025, 11:52 — ИА Регнум. Министерство юстиции РФ запустило новую форму реестра иностранных агентов, которую добавили новые инструменты для работы с информацией. Об этом сообщили 14 февраля в пресс-службе ведомства.

«Теперь посетители сайта смогут быстро найти нужные сведения, благодаря расширенным возможностям поиска и фильтрации записей», — уточнил Минюст на своём сайте.

Пользователи получат возможность сортировать данные по категориям лиц, дате внесения и причинам внесения в список, а также по другим параметрам. Каждая запись представлена в виде отдельной карточки, содержащей все необходимые атрибуты, установленные законодательством.

Кроме того, появилась функция экспорта актуальной версии реестра в виде электронной таблицы. Это поможет автоматизировать обработку представленной информации в информационных системах.

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