Москва, 14 февраля, 2025, 12:05 — ИА Регнум. Администрация США пытается давить на Россию в преддверии возможных переговоров по Украине, когда заявляет о возможной отправке военных в зонеу конфликта. Такое мнение высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько в беседе с «РИА Новости» 14 февраля.

Владимир Трефилов/РИА Новости

О том, что Вашингтон не исключает вариант с отправкой контингента, если Россия не будет «добросовестно» вести переговоры, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Об этом информировала газета Wall Street Journal.

«Пока что это угроза, это просто способ давления на нашу страну… Пока это, мне кажется, больше подготовка к переговорам, чем сами переговоры. То есть, это просто давление», — прокомментировал слова политика Безпалько.

По словам эксперта, президент США Дональд Трамп предлагает меры позитивного и негативного стимулирования, но пока неясно, в чем заключается позитивность для российской стороны.

Договоренности по позитивной части еще нет. В непубличной части подготовки к переговорам происходит выяснение конкретики, попытки прийти к какой-то компромиссной линии. Очевидно, что пока к ней не пришли, отметил политолог.

Он добавил, что США могут угрожать не только отправкой войск, но и полной блокировкой российского нефтяного экспорта.

Как сообщало ИА Регнум, Вэнс также предупредил, что сделка, направленная на прекращение конфликта на Украине, может «шокировать многих». Он также пригрозил России санкциями и заявил, что Украина должна обладать «суверенной независимостью».

В Кремле не раз заявляли, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по ситуации на Украине, поэтому если уж стоит давить, то на тех, кто на диалог не согласен. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия никогда не была против мирного урегулирования конфликта, но при соблюдении гарантий ее безопасности.