В США 14 штатов подали в суд на Трампа и Маска
В США 14 штатов подали в суд на Трампа и Маска, обвинив в нарушении конституции
Вашингтон, 14 февраля, 2025, 11:48 — ИА Регнум. Прокуроры 14 американских штатов подали федеральные иски против президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска по обвинению в нарушении конституции страны. Об этом сообщает телеканал ABC News.
Возмущение группы штатов вызвал тот факт, что Трамп официально не назначал Маска на пост главы нового департамента эффективности государственного управления (DOGE), и американский сенат также не утверждал его кандидатуру, тем не менее бизнесмен имеет «безграничную и неконтролируемую» власть в стране.
«Казалось бы безграничная и неконтролируемая власть Маска лишать правительство его сотрудников и ликвидировать целые департаменты одним росчерком пера или щелчком мыши была бы шокирующей для тех, кто завоевал независимость этой страны», — указано в тексте иска.
Телеканал уточняет, что иски поступили от таких штатов, как Аризона, Вашингтон, Вермонт, Гавайи, Калифорния, Коннектикут, Массачусетс, Миннесота, Мичиган, Мэриленд, Невада, Нью-Мексико, Орегон и Род-Айленд.
Как передавало ИА Регнум, 20 января Маск вступил на пост главы DOGE. Он назвал своё назначение «угрозой для бюрократии» и заверил, что обнародует имена «лидеров по самым безумно глупым тратам» средств американских налогоплательщиков.
Вскоре ведомство DOGE приступило к масштабной проверке бюджетных трат. В частности, с подачи Маска Агентство США по международному развитию (USAID) приостановило работу в ожидании реорганизации.
5 февраля Маск раскритиковал практику государственных трат на СМИ, после чего исполнительные власти США прекратили финансирование американских газет Politico и The New York Times (NYT), а также информационного агентства Associated Press.