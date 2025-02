Вашингтон, 14 февраля, 2025, 11:48 — ИА Регнум. Прокуроры 14 американских штатов подали федеральные иски против президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска по обвинению в нарушении конституции страны. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Global Look Press

Возмущение группы штатов вызвал тот факт, что Трамп официально не назначал Маска на пост главы нового департамента эффективности государственного управления (DOGE), и американский сенат также не утверждал его кандидатуру, тем не менее бизнесмен имеет «безграничную и неконтролируемую» власть в стране.

«Казалось бы безграничная и неконтролируемая власть Маска лишать правительство его сотрудников и ликвидировать целые департаменты одним росчерком пера или щелчком мыши была бы шокирующей для тех, кто завоевал независимость этой страны», — указано в тексте иска.

Телеканал уточняет, что иски поступили от таких штатов, как Аризона, Вашингтон, Вермонт, Гавайи, Калифорния, Коннектикут, Массачусетс, Миннесота, Мичиган, Мэриленд, Невада, Нью-Мексико, Орегон и Род-Айленд.

Как передавало ИА Регнум, 20 января Маск вступил на пост главы DOGE. Он назвал своё назначение «угрозой для бюрократии» и заверил, что обнародует имена «лидеров по самым безумно глупым тратам» средств американских налогоплательщиков.

Вскоре ведомство DOGE приступило к масштабной проверке бюджетных трат. В частности, с подачи Маска Агентство США по международному развитию (USAID) приостановило работу в ожидании реорганизации.

5 февраля Маск раскритиковал практику государственных трат на СМИ, после чего исполнительные власти США прекратили финансирование американских газет Politico и The New York Times (NYT), а также информационного агентства Associated Press.