Хельсинки, 14 февраля, 2025, 11:30 — ИА Регнум. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен призвала не торопиться с заключением сделки по Украине и заявила, что процесс переговоров должен быть растянут на несколько лет. Об этом она заявила в беседе с RND.

Keystone Press Agency

«Мы должны ясно дать понять команде президента США Дональда Трампа: быстрой сделки с президентом России Владимиром Путиным быть не может, а только длительный процесс в течение нескольких лет, в конце которого наступит прочный мир», — отметила она.

По словам Валтонен, прочный мир на Украине может быть достигнут только за счёт демонстрации силы Европы и за счёт давления на Россию.

Как передавало ИА Регнум, Трамп и Путин 12 февраля провели телефонный разговор. По итогам беседы, длившейся около полутора часов, лидеры России и США договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

13 февраля Трамп также анонсировал предстоящую встречу представителей США, России и Украины по урегулированию конфликта. Сначала стороны обсудят ситуацию на Мюнхенской конференции по безопасности, а затем в Саудовской Аравии, утверждал он. Президент США добавил, что по итогам встреч будет ясно, удастся ли закончить этот конфликт.

Путин неоднократно подчеркивал, что Россия готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Кроме того, глава государства, в частности, указал, что одним из условий для переговоров будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО.