Красногорск, 14 февраля, 2025, 11:36 — ИА Регнум. В Подмосковье намерены ужесточить правила продажи алкоголя, в том числе запретить его реализацию во дворах многоквартирных домов. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Этот законопроект Московская облдума рассмотрит уже в пятницу, 14 февраля.

«В случае положительного решения он вступит в силу 1 сентября. Розничная продажа алкоголя в магазинах в России разрешена с 08:00 до 23:00, однако региональные власти могут устанавливать дополнительные ограничения», ― говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Как пояснил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, если окна торговой точки выходят во двор, то на прилавках не должно быть никакого спиртного. По его словам, такое размещение магазинов приводит к постоянному шуму, наличию мусора и прочим неудобствам, от которых страдают жители.

Второй мерой станет ограничение времени розничной продажи алкоголя в точках общественного питания, находящихся в жилых домах, с 23:00 до 08:00.

«Проект закона рассмотрят депутаты Мособлдумы. Надеюсь, что решение будет принято, а правоохранительный блок поддержит нас в его реализации», ― добавил Воробьев.

Отмечается, что ранее запрет на розничную продажу алкоголя в России с 23:00 до 08:00 не касался объектов общепита. Теперь регионы также могут вводить свои ограничения. В Подмосковье принято решение распространить их на точки общественного питания, расположенные в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Эта мера не затронет рестораны.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в феврале прошлого года подписал закон, который расширяет полномочия субъектов РФ в целях борьбы с расположенными в жилых домах рюмочными, пивными и магазинами, где продают алкоголь, так называемыми «наливайками», и ужесточает требования к алкогольной продукции.

Закон предоставляет российским регионам право вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем, в том числе в точках общепита в многоквартирных домах и/или на прилегающих к ним территориях, в частности, ограничивать время продажи всей алкогольной продукции в таких точках (за исключением ресторанов).

Госдума 29 ноября решила ограничить деятельность рюмочных, разрешив регионам вытеснить их из многоквартирных домов.

Глава Чувашии Олег Николаев 29 ноября 2024 года заявил, что алкомаркеты должны находиться в отдалении от жилых домов. При этом при обсуждении идеи ограничить время продажи алкоголя необходимо учитывать мнение людей, отметил он.

28 ноября депутаты Законодательного собрания Вологодской области приняли закон, согласно которому с 1 марта продажа алкоголя в регионе в будние дни будет возможна только с 12:00 до 14:00. При этом в выходные и праздники сохранится обычный режим торговли спиртным — с 8:00 до 23:00.