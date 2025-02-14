Москва, 14 февраля, 2025, 11:59 — ИА Регнум. Директор ресторана в Москве Юрий Антонян рассказал о своих инициативах для помощи бойцам специальной военной операции, а также жителям новых территорий и приграничных регионов.

Фото из личного архива Московский ресторатор помогает бойцам СВО и жителям Курской области

С начала спецоперации Юрий, его друзья и коллеги регулярно высылают еду, сухие пайки, консервы, сахар, сухое молоко и другие продукты на фронт. Кроме того, благодаря компании, в которой он работает, удалось закупить большое количество сладостей, чая и кофе — около семи ящиков. «Мы помогаем ребятам на фронте. Я отправляю туда гуманитарную помощь или передаю с теми, кто сам туда едет, у нас просто большая группа людей, можно сказать, сочувствующих, и мы собираем самые разные вещи: от комплектующих для оружия и дульных тормозов-компенсаторов до рукояток для пулемётов», — сообщил Юрий.

В гуманитарные грузы москвичи собирали квадрокоптеры и системы обнаружения дронов. Кроме того, они закупают одежду, так как личные вещи страдают на передовой больше всего.

Фото из личного архива Московский ресторатор помогает бойцам СВО и жителям Курской области

По словам Юрия, большая часть его друзей на фронте состоит в группе закрепления, то есть их задача состоит в том, чтобы закрепить территорию после того, как её взяли штурмовики. «Когда бежишь от ракеты или от дрона, бросаешь всё на месте, чтобы меньше веса было. Конечно, никто не возвращается, и зачастую такие сумки с личными вещами сгорают от взрывов», — отметил Юрий.

Ресторатор находится в постоянном контакте с бойцами, чтобы оперативно реагировать на их запросы. «Я пишу друзьям, спрашиваю, кто, что может передать, и с миру по нитке собираем. Иногда фонды помогают. Есть определенные люди, которые раз в две недели ездят туда, возят гуманитарку», — рассказал он.

Фото из личного архива Московский ресторатор помогает бойцам СВО и жителям Курской области

Юрий Антонян также участвовал в сборе средств для детей из Херсонской области, а еще поддерживал жителей приграничных регионов. «Тут вопрос не в порыве души, я помогаю всегда, когда вижу, что открыт сбор. С 2023 года в Херсонской области сложная ситуация, у меня один из товарищей сам родом оттуда», — сказал Антонян.

После этого Юрий начал участвовать в сборе средств для тех, кто не смог эвакуироваться из Курской области во время вторжения ВСУ. О том, что нужно помочь, также узнал через знакомую, которая там родилась. На собранные средства удалось закупить продукты длительного хранения, одежду, средства личной гигиены, памперсы для детей и многое другое.