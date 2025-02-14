Москва, 14 февраля, 2025, 11:22 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин предложил разработать программу развития научно-технического потенциала подмосковного города Королёва в качестве наукограда России. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Иван Тимошенко/РИА Новости

Указанной работой будет заниматься в том числе Роскосмос.

«Разработать при участии госкорпорации «Роскосмос» и представить предложения, направленные на развитие и реализацию научно-технического потенциала г. Королёва Московской области как наукограда Российской Федерации», — говорится в тексте документа.

Соответствующий пункт входит в список поручений, данных президентом РФ по итогам его пресс-конференции, которая проводилась совместно с прямой линией 19 декабря 2024 года.

Предложения должны быть представлены до 1 апреля. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначен ответственным за выполнение поручений.

Как сообщало ИА Регнум, в конце мая в Королёве Путин провёл встречу с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Также в совещании участвовали зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, министр обороны Андрей Белоусов, первый вице-премьер Денис Мантуров, глава Минпромторга Антон Алиханов.