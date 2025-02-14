Иркутск, 14 февраля, 2025, 11:14 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад из-за ситуации с пьяными фельдшерами скорой помощи в Иркутске, которые не смогли оказать помощь младенцу.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

14 февраля СК России сообщило, что после публикации ИА Регнум о задыхающемся десятидневном младенце в Иркутске, к которому приехали пьяные фельдшеры скорой помощи и отказались оказывать малышу медицинскую помощь, глава Следственного комитета РФ потребовал доклад по факту случившегося.

«В СМИ выявлены публикации о нарушениях, допущенных бригадой скорой медицинской помощи в Иркутске. Сообщается о несвоевременном прибытии ответственных лиц, а также о непринятии необходимых мер по вызову в связи с резким ухудшением самочувствия ребенка. Следственными органами СК России по Иркутской области по данному факту организована процессуальная проверка. Главой ведомства А. И. Бастрыкиным дано поручение руководителю СУ СК России по Иркутской области А. В. Ситникову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах» — сообщили в СК России.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Иркутске 28 декабря на экстренный вызов к задыхающемуся десятидневному младенцу приехали пьяные фельдшеры скорой помощи. В тот день жительница Иркутска, 30-летняя Евгения К., заметила, что её десятидневная дочка плохо себя чувствует. По словам девушки, после кормления у младенца сильно сохли губы от молока. Ребенок облизывал губы и случайно проглотил корочку, которая застряла в горле. Евгения сразу вызвала скорую помощь, которая ехала более тридцати минут на срочный вызов к младенцу. По прибытии врачи едва держались на ногах, по словам девушки, от них сильно пахло алкоголем.

По словам женщины, она несколько раз попросила фельдшеров оказать младенцу срочную помощь, но медработники отмахивались и говорили, что ничего страшного не случится. Медики не стали оказывать первую медицинскую помощь младенцу. Минздрав Иркутской области признал вину медиков, но не стал их увольнять, а просто снизил «стимулирующую надбавку» за январь.