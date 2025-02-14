Москва, 14 февраля, 2025, 11:09 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поручил изучить вопрос о предоставлении пособий в связи с рождением ребёнка для семей, доход которых незначительно превышает уровень прожиточного минимума. Об этом сообщила 14 февраля пресс-служба Кремля.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Речь идёт о пункте в перечне поручений, которые были даны российским лидером по итогам его пресс-конференции, проведенной совместно с прямой линией 19 декабря 2024 года.

«Рассмотреть вопросы и представить предложения о совершенствовании: порядка и условий назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, предусмотрев в том числе сокращение периода, за который рассчитывается доход при определении права на получение указанного пособия, и возможность его назначения при незначительном превышении среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума на душу населения, установленной в субъекте РФ по месту жительства (пребывания) или фактического проживания заявителя», — сказано в документе, который опубликован на сайте Кремля.

Поручение должно быть исполнено до 15 мая. Ответственным назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2024 года член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб проинформировала, что в 2025 году пособия по временной нетрудоспособности и по беременности и родам будут увеличены в РФ. Она уточнила, что решение связано с повышением минимального размера оплаты труда (МРОТ).

С 1 января 2025 года в РФ были упрощены правила назначения пособий на новорождённых. Они начали начисляться семьям, которые ранее получали социальные выплаты, автоматически. Кроме того, если семья уже получает выплаты, то пособие на новорождённого проактивно назначат в том же размере, в котором его начисляют для старших детей.

16 января в Госдуму внесли законопроект об увеличении пособия по уходу за детьми до полутора лет. Документ предполагает увеличение размера выплат с 40% до 60% от среднего заработка родителя.