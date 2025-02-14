Москва, 14 февраля, 2025, 10:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил наладить помощь в режиме «одного окна» жителям приграничья, которые пострадали от действий украинских войск. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Поручение адресовано правительству России, Министерству обороны, органам власти Белгородской, Брянской и Курской областей и должно быть выполнено до 1 апреля.

«Обеспечить оказание поддержки лицам, пострадавшим от действий украинских вооруженных формирований, по принципу «одного окна», — указано в документе.

Особое внимание, подчеркнул Путин, следует обратить на согласованность взаимодействия властей и волонтерских организаций, которые помогают пострадавшим.

Глава государства подписал перечень поручений по итогам большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, состоявшейся 19 декабря 2024 года. Документ включает 14 поручений, которые касаются поиска пропавших без вести участников СВО, помощи жителям приграничья и города Мариуполя, поддержки семей с детьми, пресечения мошенничеств с использованием банковских реквизитов и ряда других вопросов.

Как сообщало ИА Регнум, 5 февраля на встрече с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном Путин назвал недостаточной выплату в 150 тыс. рублей жителям приграничья, потерявшим имущество в результате атак ВСУ. Он заявил, что по этому поводу будут приняты дополнительные решения.

Путин напомнил, что в Курской области 112 тыс. человек лишились имущества, и добавил, что также считает возможным возвращение земли в собственность курянам, получившим жилищные сертификаты.