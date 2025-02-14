Тирасполь, 14 февраля, 2025, 11:46 — ИА Регнум. В Приднестровье поступила первая партия природного газа, закупленного при поддержке России.

Артем Кулекин/РИА Новости

«Сообщаю, что сегодня в Приднестровье зашел газ», — сообщил глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский в своём Telegram-канале

По его словам, поставка стала возможной благодаря кредитной поддержке Российской Федерации, а также «слаженной и кропотливой работе специалистов Министерства энергетики РФ». Он выразил благодарность сотрудникам этого ведомства и российским должностным лицам, подчеркнув, что их помощь позволила преодолеть сложнейшую энергетическую ситуацию, в которой оказалось Приднестровье.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 января Киев прекратил транспортировку топлива, что привело к серьезному кризису в регионе. Из-за нехватки энергоресурсов власти были вынуждены отключить централизованное отопление, а большинство промышленных предприятий приостановили свою работу.

10 января власти Приднестровья продлили режим чрезвычайного положения в связи с критической нехваткой газа в регионе, в то время как Молдавия приостановила поставки электроэнергии в республику.

4 февраля еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос сообщила, что Брюссель готов выделить Тирасполю дополнительные €60 млн при условии, что приднестровская сторона приведёт свою политику в соответствие с требованиями ЕС в области прав человека. Однако республика отказалась от предложения, выбрав поставки из Венгрии.

С 13 февраля начался транзит газа, поставляемого из Венгрии, через границу Молдавии в ПМР.