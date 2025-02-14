Москва, 14 февраля, 2025, 10:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить жильём жителей Мариуполя, дома которых пострадали от ударов Вооружённых сил Украины (ВСУ) и не подлежат восстановлению. Список поручений опубликован на сайте Кремля.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Мартемьянов

«Правительству РФ совместно с исполнительными органами Донецкой Народной Республики принять меры по предоставлению жилых помещений жителям Мариуполя, дома которых были повреждены в результате боевых действий и не подлежат восстановлению и которые не получили соответствующие меры социальной поддержки, вблизи прежних мест их жительства», — указано в документе.

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава ДНР Денис Пушилин.

Глава государства подписал перечень поручений по итогам большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, состоявшейся 19 декабря 2024 года. Документ включает 14 поручений, которые касаются поиска пропавших без вести участников СВО, помощи жителям приграничья и города Мариуполя, поддержки семей с детьми, пресечения мошенничеств с использованием банковских реквизитов и ряда других вопросов.

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2024 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что в Мариуполе восстановлены почти все многоквартирные жилые дома. Он отметил, что полумиллионный город, который был достаточно сильно повреждён в ходе боевых действий, фактически вернули к жизни.