Москва, 14 февраля, 2025, 10:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил представить предложения о развитии сети военно-учебных заведений. Об этом 14 февраля сообщили в пресс-службе Кремля.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Такое поручение российский лидер дал по итогам прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, 19 декабря 2024 года. Заняться этим вопросом должны Министерство обороны и Росгвардия.

«Минобороны России подготовить совместно с Росгвардией и представить предложения о развитии сети военно-учебных заведений с учетом перспективной потребности в военных кадрах», ― говорится в утвержденном перечне поручений.

Ответственными назначены руководители ведомств Андрей Белоусов и Виктор Золотов соответственно. Представить доклад главе государств они должны в срок до 1 июня.

Как сообщало ИА Регнум, Путин, выступая на итоговой коллегии Минобороны 16 декабря прошлого года, заявил, что опыт специальной военной операции должен учитываться при боевой подготовке войск, в программе военных вузов, а также при развитии вооружений.

Ранее глава государства по итогам совместного заседания комиссий Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам поручил рассмотреть возможность привлечения участников спецоперации к воспитательной работе с детьми и молодёжью во всех регионах страны.

Прямая линия и большая пресс-конференция президента в совмещенном формате прошли во второй раз 19 декабря 2024 года. Путин отвечал на вопросы сограждан и журналистов чуть менее пяти часов. К началу прямой линии к российскому лидеру поступили более 2,2 млн обращений. Глава государства, в частности, ответил на вопросы о ходе специальной военной операции, развитии экономики, социальной сферы, демографии.