Москва, 14 февраля, 2025, 10:46 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поручил разработать способы борьбы с мошенничеством, касающимся использования банковских реквизитов третьих лиц. Об этом сообщили 14 февраля в пресс-службе Кремля.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Предложения по противодействию таким схемам необходимо представить до 15 июля 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко сообщил, что правительство провело анализ наиболее распространённых мошеннических схем и на основе этого разработало десятки мер по противодействию. В частности, кредитные организации, операторы связи, маркетплейсы будут обязаны внедрить опцию по авторизации на сайте через биометрическую систему. При этом использование указанного способа будет добровольным.

12 февраля полпред правительства РФ в Совфеде Вадим Живулин проинформировал, что в ближайшее время внесут в Госдуму законопроект о противодействии финансовому мошенничеству.