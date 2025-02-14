Москва, 14 февраля, 2025, 10:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ до 1 апреля предоставить предложения по улучшению системы поиска российских бойцов, пропавших без вести в зоне спецоперации. Список поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Минобороны России представить предложения о совершенствовании механизма поиска военнослужащих, пропавших без вести в период участия в специальной военной операции, и поддержки членов их семей», — указано в документе.

Ответственным за выполнение поручения назначен министр обороны РФ Андрей Белоусов. Список поручений был сформирован по итогам пресс-конференции, прошедшей 19 декабря, на которой обсуждались вопросы информирования и выплат семьям российских военнослужащих, пропавших без вести в зоне СВО.

Как передавало ИА Регнум, 16 января Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества. Президент предложил сделать это в связи с 80-летним юбилеем Победы. Он также отметил подвиги и героизм участников специальной военной операции.

В декабре глава государства также подчеркнул, что важно заниматься поддержкой семей погибших участников специальной военной операции, а также тех, кто получил тяжёлые травмы. По его словам, это должно быть в центре внимания государства.