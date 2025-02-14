Вашингтон, 14 февраля, 2025, 10:37 — ИА Регнум. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отказался проводить встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, несмотря на запланированную поездку в Мюнхен. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на немецких и американских чиновников.

Global Look Press

«Джей Ди Вэнс не встретится с Шольцем на Мюнхенской конференции по безопасности, что является серьёзным дипломатическим упрёком лидеру принимающей страны в период обострения трансатлантической напряжённости из-за потенциального мирного соглашения с Украиной», — указано в публикации.

По словам пресс-секретаря Шольца Уильяма Мартина, встреча между политиками обсуждалась, однако не сможет состояться из-за «конфликта в расписании». При этом неназванный американский чиновник заявил, что смысла во встрече мало, ведь «Шольц недолго будет немецким канцлером».

«Я терпеть не могу Шольца, но он всё ещё наш канцлер. Администрация президента США Дональда Трампа не заботится о своих союзниках», — возмутился другой немецкий чиновник.

При этом уточняется, что Ди Вэнс всё же планирует провести встречу с немецким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, в которой небольшое участие примут также глава МИД ФРГ Анналена Бербок и глава канцелярии Шольца Вольфганг Шмидт.

Мюнхенская конференция по безопасности пройдёт с 14 по 16 февраля. Участники форума обсудят «контуры» плана урегулирования конфликта на Украине. В конференции, как ожидается, примут участие спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога, госсекретаря США Марко Рубио, а также главы киевского режима Владимира Зеленского.

Ранее Трамп призвал Зеленского со всей ответственностью подойти к переговорам в Мюнхене, которые, по словам Трампа, будут крайне важны для запуска дальнейшего дипломатического процесса по Украине.