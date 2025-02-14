Вашингтон, 14 февраля, 2025, 10:47 — ИА Регнум. Вице-президент США Джей Ди Вэнс предложил перезагрузить отношения с Россией в случае достижения успешного соглашения по Украине. Об этом 14 февраля он заявил в интервью газете The Wall Street Journal.

Global Look Press

«Вэнс предложил перезагрузить отношения с Россией после успешного соглашения по Украине, заявив, что нынешняя изоляция Москвы от западных рынков сделала ее младшим партнером Пекина», ― говорится в материале.

Вице-президент отметил, что будет стремиться убедить Россию в том, что за столом переговоров она добьется большего, чем в случае продолжения конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин неоднократно выражал готовность к переговорам по Украине, при этом целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Для начала переговоров Украина должна официально отказаться от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, объявить о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе, а ВСУ — покинуть территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, уточнил российский лидер.

12 февраля состоялся телефонный разговор президентов России и США Путина и Дональда Трампа. Лидеры обсудили вопросы, касающиеся двусторонних отношений, ситуации на Ближнем Востоке, а также возможного обмена гражданами России и США. В ходе беседы стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве, в том числе о взаимных визитах.

В том числе главы государств обсудили украинский конфликт и согласились, что его можно разрешить мирными переговорами. Президент России отметил необходимость устранения первопричин этого конфликта.

Трамп 13 февраля анонсировал предстоящую встречу представителей США, России и Украины по урегулированию конфликта. Сначала стороны обсудят ситуацию на Мюнхенской конференции по безопасности, а затем в Саудовской Аравии, отметил он. Глава Белого дома в тот же день заявил, что ожидает заключения соглашения по урегулированию украинского конфликта с учётом заинтересованности Москвы и Киева в мире.